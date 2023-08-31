Агкацев назвал свои карьерные планы

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о своих карьерных планах. «Больше хочу в плане футбола.

Во-первых, хочу постоянно играть, хочу выйти на тот уровень, чтобы играть стабильно. Во-вторых, конечно, мечта любого футболиста — попасть в сборную. В-третьих, выиграть титул, — заявил вратарь «быков» в интервью «Матч ТВ». Также Агкацев отметил, что ему приятно конкурировать за место в основном составе с Матвеем Сафоновым, которого Станислав назвал одним из лучших вратарей в России.

Напомним, что Агкацев выступает за основу «Краснодара» с 2021 года. На счету голкипера 19 матчей в рамках всех состязаний.