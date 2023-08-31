​«Спартак» оштрафовали

Московский «Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей. Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

«Спартак» выплатит штраф за то, что болельщики команды выкрикивали нецензурные слова во время матча шестого тура чемпионата России против «Ахмата».

Напомним, что «Спартак» и «Ахмат» на «Открытие Арене» разошлись миром – 0:0. В настоящий момент Гильермо Абаскаль готовит команду к гостевой игре Премьер-лиги против лидера. В субботу, 2 сентября, «красно-белые» сыграют против «Краснодара». На текущий момент спартаковцы занимают седьмое место в турнирной таблице.