Билялетдинов — о Сазонове: «Не думаю, что это супернадёжный защитник, ему ещё многому надо учиться»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о переходе защитника Сабы Сазонова из «Динамо» в «Торино».

По мнению эксперта, навыков, которых 21-летнему Сазонову хватало в чемпионате России, может не хватить в Италии.

«Не думаю, что это супернадёжный защитник. Да, колоритный, есть определённые хорошие качества, но ему ещё многому учиться», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Сазонов провёл за «Динамо» пять матчей, не отметившись в них результативными действиями. По информации портала Transfermarkt, трансфер грузинского футболиста обошёлся «Торино» в 2,75 миллиона евро.