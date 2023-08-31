Агент Жуниньо рассказал, почему сорвался трансфер игрока в ЦСКА

Адриано Спадото, агент крайнего защитника «РБ Брагантино» Жуниньо Капишаба, отреагировал на информацию о сорвавшихся переговорах с ЦСКА.

«Трансфер Капишаба в ЦСКА сорвался, потому что клуб не смог предоставить банковские гарантии по оплате трансфера игрока», — приводит слова агента «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что компания Red Bull, которая управляет бразильским «РБ Брагантино», заблокировала трансфер Жуниньо в российский клуб.

В текущем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 41 матче с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и записал на свой счет четыре ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1,3 млн евро.