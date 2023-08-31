​Сёмин высказался о трансфере Сазонова в «Торино»

Защитник Саба Сазонов перебрался из «Динамо» в «Торино». Комментарий на этот счёт дал известный российский тренер Юрий Сёмин. Он указал на тот факт, что футболисты из российских клубов стоят недорого.

«Наши игроки недорого стоят, поэтому команды, которые не имеют большого бюджета, с удовольствием их берут и покупают», - сказал Сёмин «Спорт-Экспрессу».

Экс-тренер «Локомотива» считает, что большую роль в трансфере Сазонова в клуб Серии А сыграло выступление игрока на молодёжном чемпионате Европы.

«Он очень сильно проявил себя на чемпионате Европы с молодёжной сборной Грузии. Он там один из ведущих игроков», - рассказал Сёмин.

Ближайший матч чемпионата Италии «Торино» проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Дженоа» на своём поле.