Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию об интересе итальянского клуба к полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову.

«Правда ли, что «Торино» интересовался Русланом Литвиновым? Нет, я не могу это подтвердить», — сказал Ваньяти.

Ранее сообщалось, что официального предложения по Литвинову «Спартаку» не поступало, однако у «Торино» были определённые контакты по возможному трансферу.

В текущем сезоне 21-летний Литвинов провёл за «Спартак» семь матчей, в которых отметиться результативными действиями не сумел. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.