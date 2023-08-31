Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Трансфер Жуниньо в ЦСКА срывается из-за политики

31 Августа 2023 • 15:33 Комментировать

Защитник Жуниньо Капишаба вряд ли перейдёт в московский ЦСКА, хотя в какой-то момент казалось, что трансфер вот-вот будет оформлен. Как сообщает Globo Esporte, компания Red Bull, которая управляет клубом «РБ Брагантино», наложила вето на переговорный процесс с ЦСКА. Причина – санкции в отношении России.

В «РБ Брагантино» отказались давать комментарии по поводу ситуации. Ожидалось, что 26-летний Жуниньо перейдёт в ЦСКА за 5,5 миллиона евро.

ЦСКА в настоящий момент готовится к домашнему матчу седьмого тура Российской премьер-лиги против «Зенита». Команды сыграют в воскресенье, 3 сентября.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва трансферы футбола - лето 2023 РБ Брагантино Жуниньо Капишаба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
16:56 · Россия. Премьер-лига
Корниленко прокомментировал вызов трёх игроков «Крыльев Советов» на сбор национальной команды
16:40 · Россия. Премьер-лига
​Агапов не рассматривал варианты с уходом в аренду
16:39 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: Кирилл Глебов играет не на своей позиции
16:36 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Дзюба раскрывает потенциал «Локомотива»
16:31 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: ЦСКА чуть-чуть надо поменять схему
16:30 · Россия. Премьер-лига
Наумов: У «Локомотива» есть зависимость от Дзюбы
16:16 · Россия. Премьер-лига
Агкацев назвал свои карьерные планы
16:14 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» оштрафовали
16:12 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов — о Сазонове: «Не думаю, что это супернадёжный защитник, ему ещё многому надо учиться»
16:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Жуниньо рассказал, почему сорвался трансфер игрока в ЦСКА
15:58 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин высказался о трансфере Сазонова в «Торино»
15:54 · Россия. Премьер-лига
В «Торино» опровергли информацию об интересе к Литвинову эксклюзив
15:33 · Россия. Премьер-лига
​Трансфер Жуниньо в ЦСКА срывается из-за политики
15:10 · Россия. Премьер-лига
​Куда ещё мог перейти Захарян – названы 5 клубов 2
15:07 · Россия. Премьер-лига
Попов — о Рахимове: «Он может не вылететь, но остальное — не в его компетенции»
Все новости
Рекомендуем