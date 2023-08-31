​Трансфер Жуниньо в ЦСКА срывается из-за политики

Защитник Жуниньо Капишаба вряд ли перейдёт в московский ЦСКА, хотя в какой-то момент казалось, что трансфер вот-вот будет оформлен. Как сообщает Globo Esporte, компания Red Bull, которая управляет клубом «РБ Брагантино», наложила вето на переговорный процесс с ЦСКА. Причина – санкции в отношении России.

В «РБ Брагантино» отказались давать комментарии по поводу ситуации. Ожидалось, что 26-летний Жуниньо перейдёт в ЦСКА за 5,5 миллиона евро.

ЦСКА в настоящий момент готовится к домашнему матчу седьмого тура Российской премьер-лиги против «Зенита». Команды сыграют в воскресенье, 3 сентября.