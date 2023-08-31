​Куда ещё мог перейти Захарян – названы 5 клубов

В летнее трансферное окно полузащитник Арсен Захарян перебрался из «Динамо в «Реал Сосьедад». Геннадий Голубин, давний партнёр агентства Павла Андреева, в новом выпуске программы на YouTube-канале Нобеля Арустамяна рассказал, куда ещё мог перейти Захарян.

По словам Голубина, официальные предложения по Захаряну делали «Фейеноорд», «Страсбург» и «Лацио».

«И был ещё полувариант, официальных бумаг не было, с «Дженоа». Также был интерес со стороны «Ромы», - сказал Голубин.

Что касается «Зенита», то официальных переговоров по трансферу Захаряна чемпионы России не вели, сказал Голубин.