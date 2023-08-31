Попов — о Рахимове: «Он может не вылететь, но остальное — не в его компетенции»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о перспективах казанской команды под руководством тренера Рашида Рахимова.

По мнению эксперта, Рахимов не способен вывести «Рубин» на новый уровень.

«В десятку команда, конечно, может зайти. Но не выше. Это потолок Рахимова. Да, он может решить задачу не вылететь. Но остальное — не в его компетенции», — цитирует Попова «Татар-информ».

Также Попов назвал слова Рахимова о слабом составе «Рубина» отмазкой.

В шести турах РПЛ «Рубин» набрал шесть очков и сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч казанцы проведут 2 сентября против «Пари НН». Начало — в 15:15 по московскому времени.