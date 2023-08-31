Поединок седьмого тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и московским «Спартаком» может не состояться 16 сентября. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», поединок с большой долей вероятности будет перенесён.

Агрономы утверждают, что до середины сентября привести в порядок газон стадиона «Фишт» с такими повреждениями не представляется возможным. Сейчас обсуждается перенос игры в Краснодар, а также обмен кругами со «Спартаком» и игра в Москве.

Напомним, «Спартак» не смог выиграть ни одного из своих последних трёх матчей в Российской премьер-лиге. Команда Гильермо Абаскаля находится на седьмом месте в турнирной таблице.