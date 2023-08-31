Чистяков допустил, что сможет сыграть с ЦСКА

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, который в настоящий момент восстанавливается от травмы, допустил, что сможет помочь команде в матче седьмого тура РПЛ против ЦСКА.

«Всё возможно. Я полечу на игру с командой. Буду готовиться. А решение будут принимать тренеры — нужен я или нет», — приводит слова Чистякова Sport24.

При этом футболист отметил, что находится сейчас далеко не в лучшей физической форме.

В текущем сезоне Чистяков провёл за «Зенит» четыре матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Матч ЦСКА — «Зенит» состоится 3 сентября. Начало — в 17:30 по московскому времени.