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Чистяков допустил, что сможет сыграть с ЦСКА

31 Августа 2023 • 14:37 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
03.09 17:30

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, который в настоящий момент восстанавливается от травмы, допустил, что сможет помочь команде в матче седьмого тура РПЛ против ЦСКА.

«Всё возможно. Я полечу на игру с командой. Буду готовиться. А решение будут принимать тренеры — нужен я или нет», — приводит слова Чистякова Sport24.

При этом футболист отметил, что находится сейчас далеко не в лучшей физической форме.

В текущем сезоне Чистяков провёл за «Зенит» четыре матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Матч ЦСКА — «Зенит» состоится 3 сентября. Начало — в 17:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Дмитрий Чистяков
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