Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход 21-летнего защитника сборной Грузии Сабы Сазонова из московского «Динамо» в итальянский «Торино».

- Пусть «Динамо» перекрестится, что Сазонов уехал за три миллиона евро. Это никакая не потеря для клуба и для всего нашего футбола. Сазонов – слабейший защитник из тех, кого я видел. И опять же, он не российский футболист, а грузинский. Зачем кричать и писать про него что-то? Он играет не за сборную России, а за сборную Грузии.