Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 21-летнего грузинского защитника Сабы Сазонова из московского «Динамо» в итальянский «Торино».

- Такие форумы, как молодёжные чемпионаты Европы и мира, являются большим подспорьем для выступающих на этих турнирах футболистов. Сборная Грузии вышла в четвертьфинал на молодёжном Евро-2023, Саба отыграл там все матчи, и его заприметили. Три миллиона евро – адекватная сумма за перспективного игрока на вырост с хорошей обученностью, тем более грузинские футболисты сейчас востребованы в Европе.

Может, Сазонов и не сразу заиграет в основном составе «Торино». Это трансфер на перспективу, возможны аренды, всё-таки контракт подписан на четыре года. Для Сабы переход в клуб из итальянского чемпионата стал большим успехом. Заслуга его агента Айрата Имамова в том, что он проделал хорошую работу, и все стороны договорились между собой, в том числе по условиям личного контракта Сабы.

Что касается «Динамо», то ему придётся ориентироваться на других футболистов в центре обороны, но Сазонов в начале этого сезона и так выходил там в основном на замену.