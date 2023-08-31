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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Круговой назвал причину поражения «Зенита» от «Балтики»

31 Августа 2023 • 14:07 Комментировать
Балтика
1:0
Зенит
окончен

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Кубка России против «Балтики» (0:1).

Футболист посетовал на то, что «сине-бело-голубым» не удалось создать достаточное количество голевых моментов у ворот соперника.

«Подходы были, а завершающих ударов не было. Наверное, потому что в штрафной мало народа было. До 75-й минуты в одного нападающего играли», — цитирует Кругового Sport24.

После трёх туров группового этапа Кубка России «Зенит» занимает вторую строчку в квартете C, набрав шесть очков. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут 3 сентября против ЦСКА в рамках седьмого тура РПЛ. Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Балтика Данил Круговой
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