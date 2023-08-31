Круговой назвал причину поражения «Зенита» от «Балтики»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Кубка России против «Балтики» (0:1).

Футболист посетовал на то, что «сине-бело-голубым» не удалось создать достаточное количество голевых моментов у ворот соперника.

«Подходы были, а завершающих ударов не было. Наверное, потому что в штрафной мало народа было. До 75-й минуты в одного нападающего играли», — цитирует Кругового Sport24.

После трёх туров группового этапа Кубка России «Зенит» занимает вторую строчку в квартете C, набрав шесть очков. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут 3 сентября против ЦСКА в рамках седьмого тура РПЛ. Начало — в 17:30 по московскому времени.