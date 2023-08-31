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Агент: «Вендел точно не покинет «Зенит» до зимы»

31 Августа 2023 • 13:54 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
03.09 17:30

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, высказался о будущем своего клиента.

Рибейро заявил, что 26-летний бразилец точно не покинет петербургский клуб в летнее трансферное окно.

«Вендел точно не покинет «Зенит» до зимы», — цитирует Рибейро Sport24.

Напомним, Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «сине-бело-голубых» пять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 24 миллиона евро.

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт 3 сентября против ЦСКА. Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Тьяго Рибейро Маркус Вендел
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