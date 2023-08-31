Агент: «Вендел точно не покинет «Зенит» до зимы»

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, высказался о будущем своего клиента.

Рибейро заявил, что 26-летний бразилец точно не покинет петербургский клуб в летнее трансферное окно.

«Вендел точно не покинет «Зенит» до зимы», — цитирует Рибейро Sport24.

Напомним, Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «сине-бело-голубых» пять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 24 миллиона евро.

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт 3 сентября против ЦСКА. Начало — в 17:30 по московскому времени.