Итальянский журналист: «Я ничего не знаю о Сазонове, его переход в «Торино» — это сюрприз»

Итальянский журналист Массимо Франки высказался о переходе грузинского защитника Сабы Сазонова из «Динамо» в «Торино».

«Честно говоря, я ничего не знаю о Сазонове как об игроке. Его переход в «Торино» — это сюрприз трансферного рынка. В Италии мы не можем смотреть по телевизору Российскую премьер-лигу, поэтому многие о нём не слышали», — цитирует Франки «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что контракт 21-летнего Сазонова с итальянским клубом рассчитан до середины 2027 года, а сумма трансфера составила примерно 2,5 миллиона евро без учёта бонусов.

В текущем сезоне защитник провёл за «Динамо» пять матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 3 миллиона евро.