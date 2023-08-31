Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин был интересен «Лиону», однако французский клуб отказался от 26-летнего россиянина. Как сообщил сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» источник, знакомый с ситуацией, «ткачи» отказались от Фомина сразу после того, как динамовцы озвучили ценник – 13 миллионов евро.

Стоит сказать, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Даниила Фомина в 8 миллионов евро. За «Динамо» полузащитник выступает с августа 2020 года после трансфера из «Уфы».

Ранее сообщалось, что «Лион» в центр поля предпочитает подписать Раде Крунича из «Милана». Клуб Лиги 1 якобы даже сделал предложение «россонери».