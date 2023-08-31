Песьяков — о непопадании в сборную: «Всё по делу»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказался о своём непопадании в состав национальной команды России на сентябрьский сбор.

34-летний футболист признался, что не расстроен выбором тренерского штаба сборной России и считает свой невызов заслуженным.

«Расстроился ли? Да нет, всё по делу», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Песьяков провёл за «Ростов» восемь матчей, в которых пропустил 13 голов и в двух встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. После шести туров РПЛ южане занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе семь набранных очков.