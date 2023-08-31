Бывший защитник «Краснодара» и других команд РПЛ Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о состоянии газона «Сочи».

«Разные были поля в разных городах. На самом деле, я поле в Сочи знаю, его перешивали и перестилали. И там хоть есть такие моменты, когда сталкиваются сотрудники стадиона с мошкой, которая поедает траву. Но это на самом деле не такая проблема, как многие пишут! Они просто заставляют по закону, что поле нужно доводить до идеальности. Это у агронома нужно спрашивать, почему поле довели до такого состояния и что произошло.

Я вспоминаю, даже в «Зените» были поля, которые пересушивали или, наоборот, лужи были по колено. Поэтому ничего страшного. «Сочи» гораздо сложнее, потому что они каждый день на нём тренируются и играют», — сказал Деменко.

3 сентября «Сочи» сыграет на выезде против «Оренбурга» в седьмом туре чемпионата России. Команда Дмитрия Хохлова с шестью очками занимает 12-е место в турнирной таблице.