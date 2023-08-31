Дркушич: «Мы хорошо сыграли с ЦСКА, у нас было достаточно моментов»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич высказался о поражении в матче группового этапа Кубка России от ЦСКА (0:0, 4:5 — пен).

По мнению словенского футболиста, добиться лучшего результата южанам помешало качество газона.

«Мы хорошо сыграли с ЦСКА. Поле не позволило развить нашу игру. У нас было достаточно моментов. Мы могли забить, но не получилось. Серия пенальти — это лотерея», — цитирует Дркушича «Чемпионат».

После трёх туров группового этапа Кубка России сочинцы занимают третье место в квартете А, имея в своём активе четыре набранных очка. В ближайшем седьмом туре РПЛ «Сочи» встретится с «Оренбургом». Эта игра состоится 3 сентября и начнётся она в 13:00 по московскому времени.