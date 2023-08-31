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Кассьерра: «В «Аяксе» тебя формируют как человека и профессионала» эксклюзив

31 Августа 2023 • 13:00 Комментировать

Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра вспомнил о периоде карьеры в амстердамском «Аяксе». Его слова приводит корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- В 19 лет ты оказался в «Аяксе». Тогда у тебя были предложения от других клубов, кроме амстердамского?

- Мной интересовались разные команды, но «Аякс» пришёл с конкретным предложением, и стороны довольно быстро договорились о сумме выплаты. Конечно, я сразу согласился на предложение клуба и ни о чём не жалею. Да, я не очень много играл, но зато приобрёл важный опыт. Было тяжело, но зато мне удалось познакомиться с методологией школы «Аякса». Там тебя многому учат и формируют как человека, личность и настоящего профессионала. Там мне удалось подтянуть английский, так что я благодарен «Аяксу».

«Де Йонг – топовый футболист, я рад, что поиграл с ним»: Матео Кассьерра – об игре за «Аякс», переезде в Россию и амбициях «Зенита»

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Зенит Матео Кассьерра
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