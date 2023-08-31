Конти объяснил свой уход из «Локомотива»

Защитник столичного «Локомотива» Херман Конти прокомментировал переход в аргентинский «Колон».

«К сожалению, в «Локомотиве» не получилось сделать всё, что я хотел. Но жизнь продолжается. Я возвращаюсь в Аргентину, буду выступать там. Всем удачи, всех обнимаю!» - передает слова Хермана пресс-служба «железнодорожников».

Стороны подписали арендный договор, который рассчитан до лета 2024 года. В соглашении предусмотрена опция выкупа.

Конти играл за «Локо» с января этого года. В составе московского коллектива защитник провел пять матчей и отметился одной результативной передачей.