Игорь Коновалов: «Хотелось бы попробовать себя в Европе»

Полузащитник казанского «Рубина» Игорь Коновалов поделился желанием продолжить свою карьеру в Европе.

«Как у любого футболиста — развить свою карьеру до максимума, попасть в топ-чемпионат и в топ-клуб. Я не исключение, хотелось бы попробовать себя в Европе», — заявил хавбек коллектива Премьер-лиги в интервью «Матч ТВ». По словам Игоря, он готов перейти в любой из топовых чемпионатов, отметив, что больше он смотрит итальянскую Серию А.

Напомним, что Коновалов выступает за «Рубин» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 700 тысяч евро.