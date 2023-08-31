«Динамо» пожелало удачи Сазонову в Серии А

Московское «Динамо» посредством клубного аккаунта в «Телеграме» обратилось к защитнику Сабе Сазонову, перешедшему в итальянский «Торино».

«Желаем успехов в Серии А, Саба!» - говорится в публикации «бело-голубых».

Сазонов подписал с туринским клубом долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до лета 2027 года.

После двух туров чемпионата Италии «Торино» набрал одно очко и занимает 16-е место в турнирной таблице. В ближайшем поединке команда Сазонова на домашнем стадионе примет генуэзский «Дженоа». Игра запланирована на 3 сентября.