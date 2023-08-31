Чанов: ЦСКА стоит подождать усиления

Бывший тренер вратарей столичного ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, что нужно «армейцам» для борьбы за лидерство в сезоне РПЛ.

«Время есть. В середине сентября закрывается трансферное окно. Пока что стоит подождать усиления», — заявил специалист в интервью «Матч ТВ». Также эксперт отметил, что рано делать выводы об игре чилийского форварда Виктора Давилы, поскольку игрок только переехал в Россию и ещё не до конца адаптировался к новому чемпионату.

Напомним, что после шести туров в активе подопечных Владимира Федотова 10 очков и шестое место в турнирной таблице.