Московский «Локомотив» подтвердил трансфер защитника Хермана Конти на правах аренды в аргентинский «Колон». Стороны заключили арендное соглашение, которое рассчитано до середины следующего года. В договоре предусмотрена опция выкупа.

Конти присоединился к «железнодорожникам» в январе текущего года, перебравшись из лиссабонской «Бенфики». В составе московского коллектива Херман провел пять поединков и отметился одной голевой передачей.

В ближайшем поединке «Локомотив» встретится с калининградской «Балтикой». Матч седьмого тура чемпионата России состоится в воскресенье, 3 сентября, на стадионе «РЖД Арена».