Бывший игрок «Реала Сосьедад» Хуанхо Гарранчо в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о дебютном голе сербского защитника Срджана Бабича за «Спартак».

Напомним, 27-летний футболист сумел отличиться в матче группового этапа Кубка России против «Динамо» (4:1).

«Меня совсем не удивило, что Срджан забил в своей первой игре за «Спартак». Мы с ним много отыграли в молодёжной команде «Реала Сосьедад», я помню, как много он забивал после стандартов. Со временем он только улучшил свою игру головой, как в обороне, так и в атаке. Уверен, он забьёт за «Спартак» очень много. Срджан очень трудолюбивый игрок, он выделялся своим упорным трудом и поэтому всегда прогрессировал», — сказал Гарранчо.

Напомним, Бабич перешёл в «Спартак» нынешним летом из испанской «Альмерии». Свой следующий матч «красно-белые» проведут 2 сентября против «Краснодара». Начало — в 20:00 по московскому времени.