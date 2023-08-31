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Бывший игрок «Реала Сосьедад» Гарранчо: «Уверен, Бабич забьёт за «Спартак» очень много голов» эксклюзив

31 Августа 2023 • 12:21 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
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02.09 20:00

Бывший игрок «Реала Сосьедад» Хуанхо Гарранчо в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о дебютном голе сербского защитника Срджана Бабича за «Спартак».

Напомним, 27-летний футболист сумел отличиться в матче группового этапа Кубка России против «Динамо» (4:1).

«Меня совсем не удивило, что Срджан забил в своей первой игре за «Спартак». Мы с ним много отыграли в молодёжной команде «Реала Сосьедад», я помню, как много он забивал после стандартов. Со временем он только улучшил свою игру головой, как в обороне, так и в атаке. Уверен, он забьёт за «Спартак» очень много. Срджан очень трудолюбивый игрок, он выделялся своим упорным трудом и поэтому всегда прогрессировал», — сказал Гарранчо.

Напомним, Бабич перешёл в «Спартак» нынешним летом из испанской «Альмерии». Свой следующий матч «красно-белые» проведут 2 сентября против «Краснодара». Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Срджан Бабич Хуанхо Гарранчо
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