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Наумов – о газоне в Сочи: «Если клуб накажут, то и климат наладится, и трава сразу станет хорошей» эксклюзив

31 Августа 2023 • 14:15 Комментировать

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» высказался о ситуации с газоном «Сочи».

«Вы знаете, конечно, в моей карьере случались такие матчи, когда приходилось команде играть на ужасном поле. Но я должен сказать, что, когда комментаторы поддерживают руководителей «Сочи», объясняя это тем, что там такой климат, что трава не растёт – это бред. Просто такой бред, который слушать даже не надо. Вся беда в том, что у этого поля нет хозяина, им никто не занимается. Посеяли травку и бог с ней, пусть растёт как растёт.

Спортивный газон – это такая штука, там не то, что агроном должен быть, там есть отдельная профессия. Вот эти люди занимаются полем профессионально, это начиная с дренажа, подогрев. Сейчас такие технологии, что вырастить траву на льду можно. А уж в Сочи! В Томске, в Сибири выращивают. Лига должна дать принципиальную оценку таким вещам. Надо штрафовать и переносить игры. Поверьте, если накажут «Сочи», тогда и климат наладится, и трава станет хорошей», — сказал Наумов.  


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Сочи РПЛ
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