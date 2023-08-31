Пресс-служба «Торино» объявила о трансфере защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2027 года.

Ранее в прессе обсуждалось, что трансфер 21-летнего футболиста обойдётся туринскому клубу в 2,5 миллиона евро плюс бонусы. Кроме того, «бело-голубые» получат 15% от последующей продажи игрока.

После двух сыгранных туров «Торино» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем поединке туринская команда встретится с генуэзским «Дженоа». Матч пройдет в воскресенье, 3 сентября.