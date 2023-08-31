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В «Лилле» не исключили подписание нападающего «Спартака» Кейта Бальде

31 Августа 2023 • 12:07 Комментировать
Краснодар
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Спартак Москва
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02.09 20:00

Президент «Лилля» Оливье Летанг высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Кейта Бальде во французский клуб.

«Возможен ли переход Бальде? Пока не известно», — цитирует Летанга Sport24.

Ранее агент 28-летнего сенегальца Федерико Пасторелло опроверг информацию о возможном переходе своего клиента в «Лилль».

Напомним, Бальде перешёл в «Спартак» летом прошлого года из итальянского «Кальяри». В составе «красно-белых» нападающий успел провести 19 матчей, в которых он забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает сенегальского футболиста в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лилль Кейта Бальде Оливье Летанг
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