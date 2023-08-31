Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра ответил на вопрос, было ли у него предложение от московского ЦСКА, который сейчас возглавляет Владимир Федотов. Его слова передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Владимир Валентинович Федотов звал тебя в ЦСКА?

- Нет, не звал. Ходили разговоры о том, что он хочет видеть меня в Москве, но я захотел перейти в «Зенит». Счастлив, что мне удалось сделать этот шаг.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги колумбийский нападающий забил шесть голов в шести встречах.

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