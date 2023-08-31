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Агент Кравцова: «Я ждал Кирилла в сборной, очень рад за него»

31 Августа 2023 • 11:55 Комментировать
Оренбург
...
Сочи
03.09 13:00

Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, поделился мнением о включении 21-летнего футболиста в состав сборной России.

Агент признался, что очень рад за своего клиента, назвав любой вызов в сборную радостным событием.

«Я ждал Кирилла в сборной, но первоначально его не было в расширенном списке. Мотивация в товарищеских матчах? Он одевает майку сборной России, какая ещё мотивация нужна ему? Этого более, чем достаточно», — цитирует Талаева Metaratings.

В текущем сезоне Кравцов провёл за «Сочи» восемь матчей, в которых отметился одним забитым голом. Напомним, в сентябре сборная России проведёт товарищеские встречи с командами Катара и Египта.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сочи Кирилл Кравцов Андрей Талаев
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