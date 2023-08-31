Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Динамо» Сазонов перешёл в клуб Серии А

31 Августа 2023 • 11:54 Комментировать (1)

Давиде Ваньяти, который является спортивным директором «Торино», заявил, что клуб оформил трансфер защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова.

«Да, мы подписали контракт с Сазоновым», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что итальянский клуб выделит на покупку 21-летнего игрока 2,5 миллиона евро, а также денежные бонусы.

В новом сезоне Российской премьер-лиги Сазонов сыграл четыре поединка за «бело-голубых». Защитник не отметился результативными действиями.

Ближайший поединок «Торино» сыграет против «Дженоа» 3 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Динамо Москва Саба Сазонов трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
31 Августа 2023 в 12:01
Вот адекватный трансфер для уровня РПЛ! Удачи парню в Торино, если будет пахать, то может сделать хорошую карьеру в Европе и не повторит участь Миранчука! Ценник адекватный , а это самое лавное для карьеры!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
12:28 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» подтвердил трансфер Конти официально
12:24 · Кубок России
Агент Тормены оценил дебют игрока за «Краснодар»
12:21 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Реала Сосьедад» Гарранчо: «Уверен, Бабич забьёт за «Спартак» очень много голов» эксклюзив
12:08 · Россия. Премьер-лига
«Торино» объявил о переходе Сазонова из московского «Динамо» официально
12:07 · Россия. Премьер-лига
В «Лилле» не исключили подписание нападающего «Спартака» Кейта Бальде
12:00 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра: «Федотов не звал меня в ЦСКА» эксклюзив
11:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Кравцова: «Я ждал Кирилла в сборной, очень рад за него»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» Сазонов перешёл в клуб Серии А 1
11:40 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра: «Семак и Федотов - замечательные специалисты» эксклюзив
11:38 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Погостнов может пропустить матчи сборной России из-за травмы
11:24 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Мозес возобновил тренировки
11:17 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Играть против защитников в РПЛ тяжело»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Уровень российского футбола падает»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра - о взрыве своей результативности: «У меня нет этому объяснения» эксклюзив
11:07 · Россия. Премьер-лига
Кордоба считает, что «Краснодару» по силам удержать первое место в РПЛ
Все новости
Рекомендуем