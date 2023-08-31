Защитник «Динамо» Сазонов перешёл в клуб Серии А

Давиде Ваньяти, который является спортивным директором «Торино», заявил, что клуб оформил трансфер защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова.
«Да, мы подписали контракт с Сазоновым», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».
Ранее в прессе сообщалось, что итальянский клуб выделит на покупку 21-летнего игрока 2,5 миллиона евро, а также денежные бонусы.
В новом сезоне Российской премьер-лиги Сазонов сыграл четыре поединка за «бело-голубых». Защитник не отметился результативными действиями.
Ближайший поединок «Торино» сыграет против «Дженоа» 3 сентября.
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