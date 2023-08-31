Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра сравнил своего бывшего главного тренера Владимира Федотова с нынешним наставником Сергеем Семаком. Об этом форвард высказался в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

- Ты уже второй сезон в «Зените». Чем тренер Семак отличается от тренера Федотова?

- Они оба замечательные специалисты, у каждого из них есть свои сильные стороны. Я рад, что мне удалось поработать с Федотовым, и счастлив, что сейчас работаю под руководством Семака.

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