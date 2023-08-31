Защитник «Локомотива» Погостнов может пропустить матчи сборной России из-за травмы

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов из-за травмы может пропустить матч седьмого тура РПЛ против «Балтики».

По информации Metaratings, 19-летний Погостнов, ранее попавший в расширенный состав сборной России, также рискует пропустить сентябрьский сбор национальной команды.

В текущем сезоне Погостнов провёл за «Локомотив» пять матчей, в которых отметился одним забитым голом. Из-за травмы молодой футболист попустил последние игры «красно-зелёных» с «Сочи» и «Ростовом».

Напомним, 12 сентября сборная России встретится в товарищеском матче с национальной командой Катара, а 7 и 11 сентября состоятся две игры с олимпийской сборной Египта.