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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Спартака» Мозес возобновил тренировки

31 Августа 2023 • 11:24 Комментировать

Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес вернулся к тренировочному процессу. Легионер начал заниматься по индивидуальной программе, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что африканец получил травму в поединке против петербургского «Зенита» в рамках пятого тура Премьер-лиги. По этой причине хавбек не смог доиграть встречу до конца.

Участие Виктора в ближайшем матче против «Краснодара», как сообщает источник, невозможно.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Мозес принял участие в четырех поединках за «красно-белых» и забил один мяч. Матч против «Краснодара» пройдет 2 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес
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