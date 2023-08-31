Игрок «Спартака» Мозес возобновил тренировки

Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес вернулся к тренировочному процессу. Легионер начал заниматься по индивидуальной программе, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что африканец получил травму в поединке против петербургского «Зенита» в рамках пятого тура Премьер-лиги. По этой причине хавбек не смог доиграть встречу до конца.

Участие Виктора в ближайшем матче против «Краснодара», как сообщает источник, невозможно.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Мозес принял участие в четырех поединках за «красно-белых» и забил один мяч. Матч против «Краснодара» пройдет 2 сентября.