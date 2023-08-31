Кордоба: «Играть против защитников в РПЛ тяжело»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о мнении экспертов, называющих его лучшим нападающим РПЛ.

«Это мотивирует меня становиться лучше с каждым днём. Играть против защитников в РПЛ тяжело. Я готовлюсь к каждой игре и каждому защитнику», — приводит слова Кордобы «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Кордоба провёл за «Краснодар» девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Цвета «быков» колумбийский футболист защищает с лета 2021 года.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт 2 сентября против «Спартака». Начало — в 20:00 по московскому времени.