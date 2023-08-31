Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тикнизян: «Уровень российского футбола падает»

31 Августа 2023 • 11:16 Комментировать

Фланговый защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об уровне футбола в чемпионате России.

«Уровень футбола падает из-за отсутствия еврокубков и конкуренции с клубами из Европы. Я буду стараться прогрессировать даже в таких условиях. Если появится возможность переехать в Европу, я воспользуюсь этим», - рассказал футболист в разговоре с журналистом Sport24.

Напомним, что 24-летний игрок перебрался в «Локомотив» из ЦСКА в 2021 году. Сумма трансфера составила 5,5 миллиона евро. В общей сложности Тикнизян провел за столичный коллектив 68 поединков во всех турнирах, отметившись девятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
12:08 · Россия. Премьер-лига
«Торино» объявил о переходе Сазонова из московского «Динамо» официально
12:07 · Россия. Премьер-лига
В «Лилле» не исключили подписание нападающего «Спартака» Кейта Бальде
12:00 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра: «Федотов не звал меня в ЦСКА» эксклюзив
11:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Кравцова: «Я ждал Кирилла в сборной, очень рад за него»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» Сазонов перешёл в клуб Серии А 1
11:40 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра: «Семак и Федотов - замечательные специалисты» эксклюзив
11:38 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Погостнов может пропустить матчи сборной России из-за травмы
11:24 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Мозес возобновил тренировки
11:17 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Играть против защитников в РПЛ тяжело»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Уровень российского футбола падает»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра - о взрыве своей результативности: «У меня нет этому объяснения» эксклюзив
11:07 · Россия. Премьер-лига
Кордоба считает, что «Краснодару» по силам удержать первое место в РПЛ
10:57 · Россия. Премьер-лига
Глебов рассказал о реакции Карпина на результаты «Ростова»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Павел Стипиди: «Марио Фернандес — «мёртвый», здорово его погоняли ребятишки из «Балтики»
10:50 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра: «В Аргентине любовь к футболу граничит со спортивным помешательством» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем