Тикнизян: «Уровень российского футбола падает»

Фланговый защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об уровне футбола в чемпионате России.

«Уровень футбола падает из-за отсутствия еврокубков и конкуренции с клубами из Европы. Я буду стараться прогрессировать даже в таких условиях. Если появится возможность переехать в Европу, я воспользуюсь этим», - рассказал футболист в разговоре с журналистом Sport24.

Напомним, что 24-летний игрок перебрался в «Локомотив» из ЦСКА в 2021 году. Сумма трансфера составила 5,5 миллиона евро. В общей сложности Тикнизян провел за столичный коллектив 68 поединков во всех турнирах, отметившись девятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.