Центральный нападающий «Зенита» Матео Кассьерра в беседе с корреспондентом сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос о своей высокой результативности в нынешнем сезоне.

«У меня нет никакого конкретного объяснения. В прошлом сезоне я так же хотел забивать и помогать команде. Часто мне не удавалось реализовывать моменты, поэтому я забил два гола за чемпионат. Я понимаю, что это очень мало, но я точно так же старался. К несчастью, иногда мяч просто не шёл в ворота, но в этом сезоне всё стало получаться с первого тура. Голы приносят нападающим уверенность в своих силах, так случилось и со мной. Я счастлив, что помогаю команде и делаю то, чего от меня ждут», - сказал колумбиец.

В шести матчах нового сезона РПЛ Кассьерра забил шесть голов.

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