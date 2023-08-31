Кордоба считает, что «Краснодару» по силам удержать первое место в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба выразил мнение, что «быкам» по силам сохранить первое место в турнирной таблице РПЛ.

«Наш подход – идти от игры к игре, если продолжим в этом направлении – всё будет», — приводит слова Кордобы «Матч ТВ».

В текущем сезоне 30-летний Кордоба провёл в составе «быков» девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

В шести турах РПЛ «Краснодар» набрал 14 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «быки» проведут 2 сентября против «Спартака». Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.