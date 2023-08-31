Глебов рассказал о реакции Карпина на результаты «Ростова»

Футболист «Ростова» Данил Глебов поведал о том, как главный тренер Валерий Карпин реагирует на результаты команды в нынешнем сезоне.

«Наверное, стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен. Нет стабильности. Победа над «Локомотивом» должна придать уверенности», - передает слова капитана «жёлто-синих» «Спорт-Экспресс».

По итогам шести туров Российской премьер-лиги подопечные Карпина набрали семь баллов и занимают 11-е место в турнирной таблице. В следующем поединке «Ростов» на своем домашнем поле сыграет против столичного «Динамо». Матч пройдет 3 сентября.