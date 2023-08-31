Павел Стипиди: «Марио Фернандес — «мёртвый», здорово его погоняли ребятишки из «Балтики»

Известный футбольный функционер Павел Стипиди высказался об игре защитника «Зенита» Марио Фернандеса в матче группового этапа Кубка России против «Балтики» (0:1).

Эксперт раскритиковал бразильского футболиста, отметив, что ЦСКА, за который Фернандес выступал ранее на протяжении 10 лет, ничего не потерял от перехода своего бывшего игрока в «Зенит».

«Марио Фернандес — «мёртвый». Правильно говорили, что ЦСКА ничего не потерял, не став подписывать этого игрока. Он хороший футболист, но не более того, а сейчас он уже возрастной, и здорово его погоняли ребятишки из «Балтики», — цитирует Стипиди «Спорт уик-энд».

Напомним, 32-летний Фернандес перешёл в «Зенит» нынешним летом. В составе «сине-бело-голубых» защитник успел провести восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.