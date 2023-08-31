Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, как у него на родине и в Аргентине относятся к футболу.

«В Колумбии люди любят футбол и страстно им болеют, но страна, в которой любовь к футболу граничит со спортивным помешательством, - это Аргентина. Мне довелось играть при переполненных трибунах - это совершенно невероятно. Там самые отвязные болельщики», - рассказал форвард в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Кассьерра в новом сезоне Премьер-лиги провел шесть поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей.

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