Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кассьерра: «В Аргентине любовь к футболу граничит со спортивным помешательством» эксклюзив

31 Августа 2023 • 10:50 Комментировать

Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, как у него на родине и в Аргентине относятся к футболу.

«В Колумбии люди любят футбол и страстно им болеют, но страна, в которой любовь к футболу граничит со спортивным помешательством, - это Аргентина. Мне довелось играть при переполненных трибунах - это совершенно невероятно. Там самые отвязные болельщики», - рассказал форвард в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Кассьерра в новом сезоне Премьер-лиги провел шесть поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей.

«Де Йонг – топовый футболист, я рад, что поиграл с ним»: Матео Кассьерра – об игре за «Аякс», переезде в Россию и амбициях «Зенита»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Матео Кассьерра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
12:08 · Россия. Премьер-лига
«Торино» объявил о переходе Сазонова из московского «Динамо» официально
12:07 · Россия. Премьер-лига
В «Лилле» не исключили подписание нападающего «Спартака» Кейта Бальде
12:00 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра: «Федотов не звал меня в ЦСКА» эксклюзив
11:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Кравцова: «Я ждал Кирилла в сборной, очень рад за него»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» Сазонов перешёл в клуб Серии А 1
11:40 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра: «Семак и Федотов - замечательные специалисты» эксклюзив
11:38 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Погостнов может пропустить матчи сборной России из-за травмы
11:24 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Мозес возобновил тренировки
11:17 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Играть против защитников в РПЛ тяжело»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Уровень российского футбола падает»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра - о взрыве своей результативности: «У меня нет этому объяснения» эксклюзив
11:07 · Россия. Премьер-лига
Кордоба считает, что «Краснодару» по силам удержать первое место в РПЛ
10:57 · Россия. Премьер-лига
Глебов рассказал о реакции Карпина на результаты «Ростова»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Павел Стипиди: «Марио Фернандес — «мёртвый», здорово его погоняли ребятишки из «Балтики»
10:50 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра: «В Аргентине любовь к футболу граничит со спортивным помешательством» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем