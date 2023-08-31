Игрок «Ростова» Глебов — о победе над «Локомотивом»: «Нужно было сделать приятно себе и болельщикам»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о победе над «Локомотивом» (2:1) в матче группового этапа Кубка России.

Футболист отметил высокую значимость этого успеха, а также восхитился количеством зрителей, которые посетили данную встречу.

«Мы должны были исправиться за два поражения. Нужно было сделать приятно себе и болельщикам, которые пришли на матч. 15 тысяч болельщиков на стадионе? Для России это запредельные цифры», — приводит слова Глебова «Спорт-Экспресс».

После трёх туров группового этапа Кубка России «Ростов» возглавляет турнирную таблицу квартета B, имея в своём активе шесть набранных очков. В ближайшем седьмом туре РПЛ южане встретятся с «Динамо». Эта игра состоится 3 сентября и начнётся она в 20:00 по московскому времени.