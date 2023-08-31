Клубы установили новый рекорд по тратам за одно трансферное окно

В летнее трансферное окно был установлен новый рекорд по тратам по покупки футболистов. Как сообщает Transfermarkt, все клубы мира потратили на трансферы этим летом 7,63 миллиарда евро.

Ранее рекордным трансферным окном было лето 2019 года. Тогда клубы в общей сложности выделили на игроков 7,568 млдр.

Большую роль в оформлении нового рекорда приняли клубы чемпионата Саудовской Аравии. Они потратили на трансферы этим летом 846 миллионов евро. Самые большие затраты на игроков были зафиксированы в Английской премьер-лиге – 2,43 миллиарда. Это почти на миллиард больше, чем было летом 2019 года.