Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра в интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» рассказал об адаптации к российскому футболу.

- Ты уже третий сезон подряд выступаешь в российском чемпионате. Успел адаптироваться к приёмам местных защитников?

- Да, я чувствую, что адаптировался. Я провожу в России третий год, переезд сюда стал ключевым моментом в моей карьере. До этого я играл в Португалии и Нидерландах, здесь всё обстоит иначе. Мне и моей семье очень комфортно здесь, Санкт-Петербург - прекрасный город. Да, и я полностью адаптировался в команде.

«Де Йонг – топовый футболист, я рад, что поиграл с ним»: Матео Кассьерра – об игре за «Аякс», переезде в Россию и амбициях «Зенита»