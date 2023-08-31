Игрок «Ростова» Глебов: «У нас такой футбол, что нам нельзя ошибаться»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о результатах команды в нынешнем сезоне.

Напомним, что в последних двух турах РПЛ «Ростов» потерпел два поражения с общим счётом 0:5. По мнению Глебова, проблемы у южан возникают в тот момент, когда команда перестаёт выполнять требования главного тренера.

«У нас такой футбол, что нам нельзя ошибаться. Когда появляются зоны в обороне, становится тяжеловато. Два выезда — девять пропущенных голов. Это не дело», — цитирует Глебова «Спорт-Экспресс».

В шести турах текущего розыгрыша чемпионата России «Ростов» набрал семь очков, расположившись на 10-м месте в турнирной таблице. Свой ближайший матч команда Глебова проведёт 3 сентября против «Динамо». Игра состоится в Ростове и начнётся она в 20:00 по московскому времени.