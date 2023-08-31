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Голенков — о том, почему «Ростов» плохо выступает на выезде: «Логистика — это отмазка»

31 Августа 2023 • 10:16 Комментировать
Ростов
...
Динамо Москва
03.09 20:00

Нападающий «Ростова» Егор Голенков после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче группового этапа Кубка России высказался на тему того, что мешает южанам добиваться успехов в гостевых встречах.

По мнению Голенкова, неправильно в неудачах команды обвинять логистику. Футболист предположил, что лучше выступать на домашней арене помогает поддержка болельщиков.

«Логистика — это отмазка. Мы настраиваемся на каждую игру. Возможно, дома легче из-за болельщиков», — цитирует Голенкова «РБ Спорт».

В шести турах РПЛ «Ростов» набрал семь очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч южане проведут 3 сентября против «Динамо». Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Ростов Егор Голенков
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