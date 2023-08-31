Голенков — о том, почему «Ростов» плохо выступает на выезде: «Логистика — это отмазка»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче группового этапа Кубка России высказался на тему того, что мешает южанам добиваться успехов в гостевых встречах.

По мнению Голенкова, неправильно в неудачах команды обвинять логистику. Футболист предположил, что лучше выступать на домашней арене помогает поддержка болельщиков.

«Логистика — это отмазка. Мы настраиваемся на каждую игру. Возможно, дома легче из-за болельщиков», — цитирует Голенкова «РБ Спорт».

В шести турах РПЛ «Ростов» набрал семь очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч южане проведут 3 сентября против «Динамо». Начало — в 20:00 по московскому времени.