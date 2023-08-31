Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поведал о том, кого считает лучшим футболистом прошлого сезона.

«Лучший игрок прошлого футбольного сезона в Европе? Их было много, но Холанн забил больше 50 мячей, так что назову его», - сделал свой выбор колумбийский бомбардир.

Напомним, что 23-летний норвежский нападающий стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги, записав себе в актив 36 забитых мячей (семь – с пенальти).

Вместе с «горожанами» Холанн оформил требл, выиграв чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Кубок страны.

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