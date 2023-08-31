Форвард «Локомотива» Изидор выбрал себе новый клуб

Форвард московского «Локомотива» Вильсон Изидор решил покинуть чемпионат Франции и вернуться на родину. Согласно данным журналиста Бенжамена Хуареса, нападающий хочет продолжить карьеру в «Лорьяне».

Источник отмечает, что договоренность между сторонами еще не достигнута, но Изидор твердо намерен перейти в «Лорьян». Переговоры продолжаются.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Вильсону со стороны «Марселя» и «Црвены Звезды».

В новом сезоне Российской премьер-лиги нападающий провел четыре поединка, в которых отметился одним забитым мячом.

После трех туров Лиги 1 «Лорьян» занимает седьмое место в турнирной таблице.